В Свердловской области продолжают гореть леса: за сутки повреждено огнем 82 гектара
26 мая 2016, 16:40ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За прошедшие сутки на территории региона произошло 6 лесных пожаров. Все были оперативно потушены, пострадавших нет.
По сообщению МЧС, в Свердловской области уже сгорело 1 466,21 гектар леса. В общей сложности, было зарегистрировано 245 природных пожаров. В прошлом году за этот период произошло 232 пожара на площади 1580 гектаров.
В регионе все еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Особый режим, связанный с лесопожарной обстановкой, введен в 31-м муниципалитете, а также в сельских поселениях.
На данных территориях запрещено разводить костры и ходить в лес, а за нарушение правил – двойной штраф: для граждан он составляет до 4 000, для должностных лиц – до 30 000, а для юридических – до полумиллиона.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей