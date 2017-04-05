4,5 года года колонии получил житель Екатеринбурга за пособничество в покушении на убийство сотрудника МВД

Напомним, на сотрудника МВД Екатеринбурга 19 февраля 2016 года было совершено покушение на убийство. В высокопоставленного полицейского стреляли из пистолета. Пострадавший выжил. В дальнейшем выяснилось, что водитель обвиняемого тоже был причастен к покушению, а также к другим преступлениям, которые совершил злоумышленник.