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4,5 года года колонии получил житель Екатеринбурга за пособничество в покушении на убийство сотрудника МВД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4,5 года года колонии получил житель Екатеринбурга за пособничество в покушении на убийство сотрудника МВД

26 мая 2017, 12:25Происшествия
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