4,5 года года колонии получил житель Екатеринбурга за пособничество в покушении на убийство сотрудника МВД
26 мая 2017, 12:25Происшествия
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Завершилось расследование уголовного дела о пособничестве в покушении на убийство на генерал-майора УВД уральской столицы.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, на сотрудника МВД Екатеринбурга 19 февраля 2016 года было совершено покушение на убийство. В высокопоставленного полицейского стреляли из пистолета. Пострадавший выжил. В дальнейшем выяснилось, что водитель обвиняемого тоже был причастен к покушению, а также к другим преступлениям, которые совершил злоумышленник.
52-летний екатеринбуржец признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. В отношении него было выделено в отдельное производство уголовное дело по статье «пособничество в покушении на убийство».
Состоялся суд, который приговорил обвиняемого к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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