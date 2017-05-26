Четыре человека пострадали в аварии на трассе «Пермь-Екатеринбург» (ФОТО)
26 мая 2017, 07:30Происшествия
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На трассе Пермь - Екатеринбург минувшим днём, 25 мая, произошла серьезная авария. Дорожный инцидент случился неподалеку от деревни Катырева в Ачитском районе.
Сюжеты: Екатеринбург
Виновником ДТП стал 25-летний водитель за рулем ВАЗ-2112. Как пояснили в областном ГИБДД, молодой человек разогнался, потерял управление и вылетел в кювет. Он поступил к медикам в коме, также у него диагностировали ушиб головного мозга и скальпированную рану головы.
В машине помимо водителя находилось три пассажира: молодой человек, который также впал в кому, и две девушки, они были госпитализированы с травмами головы и ушибами.
Пассажиры, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности, пишет E1.ru. Будет проведена экспертиза, чтобы выяснить, в каком состоянии находится водитель.
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Фото: E1.ru
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