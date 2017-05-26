Четыре человека пострадали в аварии на трассе «Пермь-Екатеринбург» (ФОТО)

Виновником ДТП стал 25-летний водитель за рулем ВАЗ-2112. Как пояснили в областном ГИБДД, молодой человек разогнался, потерял управление и вылетел в кювет. Он поступил к медикам в коме, также у него диагностировали ушиб головного мозга и скальпированную рану головы.

В машине помимо водителя находилось три пассажира: молодой человек, который также впал в кому, и две девушки, они были госпитализированы с травмами головы и ушибами.

Пассажиры, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности, пишет E1.ru. Будет проведена экспертиза, чтобы выяснить, в каком состоянии находится водитель.

Фото: E1.ru