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Мужчина-инвалид 1-й группы погиб при пожаре в частном доме в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина-инвалид 1-й группы погиб при пожаре в частном доме в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом (ФОТО)

26 мая 2017, 12:50Происшествия
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