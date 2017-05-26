Мужчина-инвалид 1-й группы погиб при пожаре в частном доме в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом (ФОТО)

Утром, в 07:18, 25 мая на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Петрокаменском.

Горели перегородки, перекрытия и вещи, находящиеся в доме. Площадь пожара составила 30 кв. м. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

За час до ЧП местная жительница ушла из дома по своим делам, а когда вернулась, комнаты уже были наполнены густым дымом. Очаг возгорания находился на стене, где была проложена электропроводка.

Женщина попыталась своими силами потушить огонь, но ей это не удалось: огонь распространялся все дальше. В комнату, где лежал ее 80-летний муж-инвалид 1-й группы, она проникнуть уже не смогла. Мужчина погиб.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО

Пенсионерка с трудом выбралась из дома и вызвала от соседей пожарных. Через два часа огнеборцы потушили пожар полностью.

Напомним, 24 мая в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире 79-летней пенсионерки. Причиной возгорания также стало короткое замыкание электропроводки.