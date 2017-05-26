Несущийся на скорости Nissan врезался в ГАЗель и снес дорожное ограждение в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)
26 мая 2017, 17:50Происшествия
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ДТП на перекрестке улиц Циолковского и Пархоменко попало на видео «Сети Тагила». В результате аварии никто не пострадал.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 22 часов 25 мая в центре Нижнего Тагила произошла авария с участием двух автомобилей – грузовой ГАЗели и иномарки.
Мчащийся Nissan на перекрестке столкнулся с ГАЗелью, которая резко повернула налево, а потом снес дорожное ограждение и оказался на тротуаре.
Пешеход, находившийся в это время там, не пострадал. Оба автомобиля были эвакуированы с места ДТП.
Видео: «Сети Тагила»
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