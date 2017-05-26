Несущийся на скорости Nissan врезался в ГАЗель и снес дорожное ограждение в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Около 22 часов 25 мая в центре Нижнего Тагила произошла авария с участием двух автомобилей – грузовой ГАЗели и иномарки.

Мчащийся Nissan на перекрестке столкнулся с ГАЗелью, которая резко повернула налево, а потом снес дорожное ограждение и оказался на тротуаре.

Пешеход, находившийся в это время там, не пострадал. Оба автомобиля были эвакуированы с места ДТП.

Видео: «Сети Тагила»