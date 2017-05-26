Пожар произошел в НИИ охраны матери и ребенка в Екатеринбурге (ФОТО)
26 мая 2017, 10:15Происшествия
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В вечернее время 25 мая в Екатеринбурге загорелся пункт теплораздачи НИИ охраны матери и ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, пострадавших нет. Огонь распространился на площади 30 кв. м. В теплопункте хранились стройматериалы и личные вещи, это способствовало распространению пламени.
Повлиял ли пожар на работу социально значимого объекта – пока неизвестно.
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Фото: Е1
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