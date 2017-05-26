Семья погибла во время пожара в Кировграде: начата доследственная проверка
Во время тушения пожара в квартире в Кировграде огнеборцы обнаружили три трупа.
По данному факту прокуратура Свердловской области организовала доследственную проверку.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. Очаг возгорания обнаружен в комнате. Погибшими оказались трое членов семьи – женщина, ее отец и дедушка.
Признаков насильственной смерти не обнаружено, тела направлены на экспертизу. По предварительной версии, погибшие отравились во сне продуктами горения.
Вероятнее всего, это замыкание электропроводки либо неосторожное обращение с огнем. Тела сына и отца были обнаружены на кухне, а тело женщины – в маленькой комнате. Все трое, скорее всего, погибли, надышавшись угарным газом. Точная причина возгорания и гибели людей будет известна только после проведения соответствующих экспертиз. Дом, где произошла беда – двухэтажный, а погибшие проживали в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже. Другие жилища в результате возгорания не пострадали, пострадали только нижерасположенные квартиры от проливки огня водой уточнил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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