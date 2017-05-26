Семья погибла во время пожара в Кировграде: начата доследственная проверка

Вероятнее всего, это замыкание электропроводки либо неосторожное обращение с огнем. Тела сына и отца были обнаружены на кухне, а тело женщины – в маленькой комнате. Все трое, скорее всего, погибли, надышавшись угарным газом. Точная причина возгорания и гибели людей будет известна только после проведения соответствующих экспертиз. Дом, где произошла беда – двухэтажный, а погибшие проживали в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже. Другие жилища в результате возгорания не пострадали, пострадали только нижерасположенные квартиры от проливки огня водой уточнил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.