Сейф с деньгами и документами был украден из здания районной администрации в Екатеринбурге
26 мая 2017, 08:15Происшествия
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23 мая в здании администрации Чкаловского района в Екатеринбурге произошла кража. Неизвестные вынесли сейф с деньгами.
Сюжеты: Екатеринбург
Это были денежные средства, пишет E1.ru, которые сотрудники администрации и другие посетители оставили в местной столовой.
Сейф был украден из кабинета директора столовой. Сообщается, что помимо денег там были документы. Сумма ущерба неизвестна.
В полиции города сообщили, что в настоящее время проводится розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
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