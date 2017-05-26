Сейф с деньгами и документами был украден из здания районной администрации в Екатеринбурге

Это были денежные средства, пишет E1.ru, которые сотрудники администрации и другие посетители оставили в местной столовой.

Сейф был украден из кабинета директора столовой. Сообщается, что помимо денег там были документы. Сумма ущерба неизвестна.

В полиции города сообщили, что в настоящее время проводится розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.