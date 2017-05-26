Сильно обгоревший труп мужчины обнаружен в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Как сообщает Е1 , вероятнее всего, погибший выпал из окна здания. В момент падения он уже горел.

В гостинице, рядом с которой обнаружено тело, пояснили, что у них пожаров не зафиксировано. Мужчина мог выпасть и из окон соседнего строения.