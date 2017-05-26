Сильно обгоревший труп мужчины обнаружен в центре Екатеринбурга (ФОТО)
26 мая 2017, 09:10Происшествия
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В Екатеринбурге недалеко от площади 1905 года был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, вероятнее всего, погибший выпал из окна здания. В момент падения он уже горел.
В гостинице, рядом с которой обнаружено тело, пояснили, что у них пожаров не зафиксировано. Мужчина мог выпасть и из окон соседнего строения.
В Управлении МВД по Свердловской области от комментариев пока отказались.
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Фото: Е1
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