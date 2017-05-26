Следователи жарили хинкали для установления личности убийцы пенсионера под Ирбитом

Сообщается, что в ночь на 15 апреля между подсудимым и его жертвой случился конфликт, в ходе которого молодой человек нанес 62-летнему мужчине множество ударов поленом по голове. Пострадавший от полученных ран умер на месте.

В ходе расследования специалисты опросили более 40 местных жителей, проводили экспертизы, а также следственный эксперимент. Так, следователям пришлось жарить хинкали до определенной степени задымленности в доме, какая была в роковой вечер, когда мужчина не снял блюдо с включенной плиты. Это помогло установить примерное время убийства.

Молодой человек в ходе расследования отводил от себя подозрения, сообщая о возможных убийцах. В итоге все варианты были рассмотрены и отвергнуты, а настоящий убийца теперь находится под стражей и готовится предстать перед судом.