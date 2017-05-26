Супруги на автомобиле сбили мать с ребенком и напали на нее в поселке в Свердловской области
1 мая в селе Костино Свердловской области супруги избили молодую мать. Женщина попала под колеса их автомобиля, когда прогуливалась со своим полуторагодовалым ребенком.
Об этом рассказала сама пострадавшая, пишет Ura.ru. Она сообщила, что после ДТП пара издевалась над ней в течение получаса. В это время на происходящее из машины смотрела дочь нападавших.
Девушка рассказала, что водитель, вероятно, был пьян. Лишь, когда один из прохожих вмешался в конфликт, издевательства прекратились. Медики зафиксировали сотрясение головного мозга у матери, гематомы. Ребенок также получил ушибы, рассказала пострадавшая женщина.
Молодая мать обратилась в полицию. Однако позже она обвинила их в бездействии. В МВД всё же сообщили, что материалы дела будут направлены в суд. В СКР опровергли факт аварии и добавили, что ребенка подозреваемые не избивали.
Есть предложение, что пострадавшая и нападавшие знакомы. Девушка родила ребенка от мужа избившей её женщины, сообщает источник.
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