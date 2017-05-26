Супруги на автомобиле сбили мать с ребенком и напали на нее в поселке в Свердловской области

Об этом рассказала сама пострадавшая, пишет Ura.ru. Она сообщила, что после ДТП пара издевалась над ней в течение получаса. В это время на происходящее из машины смотрела дочь нападавших.

Девушка рассказала​, что водитель, вероятно, был пьян. Лишь, когда один из прохожих вмешался в конфликт, издевательства прекратились. Медики зафиксировали сотрясение головного мозга у матери, гематомы. Ребенок также получил ушибы, рассказала пострадавшая женщина.

Молодая мать обратилась в полицию. Однако позже она обвинила их в бездействии. В МВД всё же сообщили, что материалы дела будут направлены в суд. В СКР опровергли факт аварии и добавили, что ребенка подозреваемые не избивали.

Есть предложение, что пострадавшая и нападавшие знакомы. Девушка родила ребенка от мужа избившей её женщины, сообщает источник.