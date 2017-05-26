Вещевой рынок сгорел минувшей ночью в Камышлове (ФОТО)
26 мая 2017, 09:30Происшествия
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26 мая в час ночи в Камышлове произошел крупный пожар – сгорел вещевой рынок.
Распространению огня способствовало нахождение на рынке легковоспламеняющихся жидкостей. Площадь возгорания составила 1200 кв. м., сообщает Е1.
Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Устанавливается причина ЧП. В ликвидации огня принимали участие 7 единиц техники и 23 огнеборца.
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Фото: Е1
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