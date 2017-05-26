Вещевой рынок сгорел минувшей ночью в Камышлове (ФОТО)

Распространению огня способствовало нахождение на рынке легковоспламеняющихся жидкостей. Площадь возгорания составила 1200 кв. м., сообщает Е1.

Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Устанавливается причина ЧП. В ликвидации огня принимали участие 7 единиц техники и 23 огнеборца.