Житель Серова хвастался своим друзьям фотографиями мертвой подруги: через 40 минут его задержала полиция

25 мая в отделение полиции Серова поступило сообщение о том, что в комнате одного из общежитий города найдено тело женщины с ножевой раной на шее.

Немедленно полицейские приступили к проведению оперативных мероприятий: опросили соседей погибшей, произвели поквартирный обход, осуществили проверку ранее судимых лиц, склонных к подобным преступлениям На месте ЧП были изъяты: нож, следы пальцев рук, биологические следы.

В результате оперативных действий полицейских удалось задержать подозреваемого местного жителя, который был осужден ранее более 10 раз. Выяснилось, что между ним и погибшей произошел конфликт.

Мужчина схватил нож и ударил им в шею женщины. От полученной травмы она скончалась на месте преступления. Злоумышленник сфотографировал тело погибшей, а потом показывал фото знакомым, рассказывая о том, что он убил сожительницу. Задержанный свою вину не признает, сообщает «Телеканал ОТВ».