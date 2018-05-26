Пожарные и ГИБДД: авто в Нижнем Тагиле снесло автобус и врезалось в заправку (ВИДЕО)

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в субботу в Нижнем Тагиле на ГГМ. Сначала иномарка не уступила дорогу автобусу маршрута 26у и врезалась в него. От удара ее откинуло на территорию АЗС, где машина оказалась зажата между ПАЗом и рекламной стеллой.

Пострадавших среди пассажиров и участников дорожно-транспортного происшествия нет. Иномарка отъезжала и не предоставила преимущество автобусу сообщили TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

На заправочную станцию «Уралконтрактнефть» прибыли пожарные, чтобы предотвратить появление огня.

Наехали на рекламную конструкцию. Сняли нижнюю кассету, которую надо будет восстанавливать. Но никаких угроз (взрыва, прим. ред) нет и не было, потому что резервуарный бак, в котором хранится топливо, находился достаточно удаленно от ДТП рассказала редакции маркетолог сети автозаправок Юлия Морозова.

Как и с кого будет взыскан ущерб, причиненный автозаправке, в компании не уточняют.

Пока не готовы сказать о взыскании ущерба. Нужно дождаться данных от ГИБДД говорят в «Уралконтрактнефти».