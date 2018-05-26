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Жительница Лесного убила подругу и спрятала тело в шкаф (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Лесного убила подругу и спрятала тело в шкаф (ФОТО)

26 мая, 13:20Происшествия
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