В Екатеринбурге 8-летний мальчик попал под колёса автомобиля

Авария произошла вечером 25 мая. В момент, когда по дороге ехал автомобиль Mitsubishi ASX, проезжую часть начал перебегать восьмилетний мальчик.

Водитель иномарки не успел во время затормозить и совершил наезд на ребёнка. В результате аварии у пострадавшего диагностирован ушиб мягких тканей правой ноги и правой руки, госпитализация мальчика не понадобилась.