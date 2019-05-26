В Екатеринбурге 8-летний мальчик попал под колёса автомобиля
Сегодня, 21:28ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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ДТП с участием несовершеннолетнего ребёнка произошло в районе улицы Советской в Екатеринбурге. Согласно предварительной версии, мальчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса машины, сообщает «Московский комсомолец Екатеринбург».
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Авария произошла вечером 25 мая. В момент, когда по дороге ехал автомобиль Mitsubishi ASX, проезжую часть начал перебегать восьмилетний мальчик.
Водитель иномарки не успел во время затормозить и совершил наезд на ребёнка. В результате аварии у пострадавшего диагностирован ушиб мягких тканей правой ноги и правой руки, госпитализация мальчика не понадобилась.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и после проведения дознания вынесут соответствующее процессуальное решение.
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