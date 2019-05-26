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В Екатеринбурге возле Центрального стадиона сгорел автосервис с машинами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге возле Центрального стадиона сгорел автосервис с машинами

Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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