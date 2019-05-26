В Екатеринбурге возле Центрального стадиона сгорел автосервис с машинами

Сообщение о пожаре поступило в 23:54 по местному времени. На место происшествия прибыли 33 человека личного состава и 9 единиц техники. Через час огонь локализовали, через полтора ликвидировали открытое пламя, проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 05:00.