В Екатеринбурге участники «Майской велопрогулки» нашли скелет человека
Сегодня, 10:52ПроисшествияФото: E1.ru
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В канаве недалеко от ЕКАД участники «Майской велопрогулки» обнаружили скелет человека. Есть предположение, что погибшего сбросили в канаву с дороги, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Находка произошла 25 мая. Несколько участников велопрогулки отбились от маршрута, и в попытке догнать других, решили перебраться через канаву недалеко от ЕКАД. Там они и наткнулись на скелет.
Кости эти лежат уже давно, на черепе не осталось кожи и тканей совсем. Отсутствует кисть, но ее, возможно, утащили собаки. Труп лежит в канаве, от проезжей части в нескольких метрах. Видно, что он был сброшен с дороги,рассказал один из участников по имени Александр.
После того, как маршрут был закончен молодые люди сообщили о находке в правоохранительные органы. На место обнаружения прибыли сотрудники полиции, судмедэксперт и следователи. Одежда на скелете похожа на то, что носят грибники или дачники, есть предположение, что мужчину сбил автомобиль.
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