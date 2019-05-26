В Екатеринбурге участники «Майской велопрогулки» нашли скелет человека

Находка произошла 25 мая. Несколько участников велопрогулки отбились от маршрута, и в попытке догнать других, решили перебраться через канаву недалеко от ЕКАД. Там они и наткнулись на скелет.

Кости эти лежат уже давно, на черепе не осталось кожи и тканей совсем. Отсутствует кисть, но ее, возможно, утащили собаки. Труп лежит в канаве, от проезжей части в нескольких метрах. Видно, что он был сброшен с дороги,рассказал один из участников по имени Александр.