СК завёл уголовные дела по всем фактам гибели людей из-за урагана на Урале
Сегодня, 22:48ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
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Следственным управлением СК РФ по Свердловской области возбуждены уголовные дела по факту гибели четырех жителей региона в результате урагана, который произошел вчера, 25 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
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На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы.
Напомним, 25 мая на юге Свердловской области прошел ураган. В результате погибли четыре человека, 23 муниципалитета остались без электричества. Ранее стало известно о возбуждении двух уголовных дел по факту гибели уральцев.
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