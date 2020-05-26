В Свердловской области из-за урагана без света остались больше 22 тысяч жителей
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В результате урагана в Свердловской области без электроэнергии остались 22,8 тысяч жителей. Из-за продолжительной непогоды восстановление сетей затянулось, пишет Znak.
Подача электроэнергии восстановлена уже в 14 муниципалитетах.
Глава министерства энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что процедура восстановления технических нарушений продолжается.
По официальным данным в результате урагана погибло четыре человека — двое жителей Екатеринбурга, и по одному в Арамиле и Полевском. Буря нарушила работу электросетей, из-за чего без света осталось более 135 тысяч человек.
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