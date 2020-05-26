В Свердловской области после урагана полностью восстановлено электричество

Вечером 25 мая по всей территории региона прошли сильные ливневые дожди и град, которые сопровождались шквалистым ветром. Итогом разбушевавшейся стихии стало частичное повреждение объектов электроснабжения 23 муниципалитетов: Алапаевcк, Каменcкий городcкой округ, Верх-Нейвинcкий, Пышминcкий, Камышловcкий, Невьянcкий, Артемовcкий городcкие округа, Екатеринбург, Арамиль, Нижний Тагил, Заречный и другие территорий.

Жертвами урагана стали жители 120 населенных пунктов – без электричества осталось 46 574 жилых домов, с населением свыше 135 тысяч человек.

Работы по устранению последствий стихии находились под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На повреждённых объектах работало 109 аварийно-спасательных бригад. На время ремонта были задействованы резервные источники электроснабжения.