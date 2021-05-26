«Были слышны взрывы»: фура сгорела на территории промзоны в Екатеринбурге

«Были слышны взрывы»: фура сгорела на территории промзоны в Екатеринбурге
«Были слышны взрывы»: фура сгорела на территории промзоны в Екатеринбурге
Сегодня, 09:02ПроисшествияФото: Е1.RU
Фура сгорела на территории промзоны в Екатеринбурге утром 26 мая. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов.

Инцидент произошел на территории промышленной зоны на улице 8 Марта, 269 в Екатеринбурге. Густой черный дым от пожара было видно из разных уголков города.

Это огромная территория, склады. Были слышны взрывы. Пять больших взрывов, а потом три поменьше, рассказал один из очевидцев Е1.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 07.18. На месте происшествия работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Общая площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 13 мая на стоянке автомобилей у «Сима-ленда» в Екатеринбурге взорвалась и сгорела фура. В момент взрыва водителя выбросило через лобовое стекло. С ожогами его госпитализировали в больницу.

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Екатеринбург
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