«Были слышны взрывы»: фура сгорела на территории промзоны в Екатеринбурге

Инцидент произошел на территории промышленной зоны на улице 8 Марта, 269 в Екатеринбурге. Густой черный дым от пожара было видно из разных уголков города.
Это огромная территория, склады. Были слышны взрывы. Пять больших взрывов, а потом три поменьше, рассказал один из очевидцев Е1.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 07.18. На месте происшествия работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Общая площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, 13 мая на стоянке автомобилей у «Сима-ленда» в Екатеринбурге взорвалась и сгорела фура. В момент взрыва водителя выбросило через лобовое стекло. С ожогами его госпитализировали в больницу.