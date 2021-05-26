От удара током погиб рабочий «МРСК Урала» в Екатеринбурге

От удара током погиб рабочий — бригадир «МРСК Урала» в Екатеринбурге. Он производил ремонтные работы на одном из объектов на улице Коммунистическая.

Инцидент произошел днем 25 мая, когда 29-летний мужчина производил ремонтные работы сетей электропитания. По словам коллег, он получил удар током, когда дотронулся до кузова грузовика с подъемником, который в тот момент поднял рабочих к линии электропередачи, сообщают «Вечерние ведомости». По приезду бригады скорой помощи, вызванной на место происшествия, медики констатировали смерть рабочего. Действительно, произошел несчастный случай с нашим коллегой. В компании работает комиссия по расследованию инцидента, которая анализирует обстоятельства происшествия. По ее итогам будут сделаны соответствующие выводы, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе «Россети Урал». Напомним, 18 марта работник УКБВ погиб на территории УВЗ в Нижнем Тагиле. Предположительно, мужчина скончался от удара током. Работник УКБВ погиб на территории УВЗ в Нижнем Тагиле

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