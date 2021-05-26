Повреждено 60% тела: пироманка подожгла своего знакомого в центре Екатеринбурга

23-летний молодой человек получил 60% ожогов тела из-за того, что знакомая облила его воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга.

Инцидент произошел 21 мая рядом с домом по адресу Луначарского, 185. Предварительная информация гласит, что компания из трех человек выпивала спиртные напитки на улице. Вдруг 33-летняя женщина облила своего товарища «морилкой» и подожгла. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогами второй степени. Он получил термический ожог тела и лица, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что другой участник происходящего не смог объяснить мотивов женщины, поскольку был пьян. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о попытке убийства. На данный момент полиция не смогла найти подозреваемую, так как она отсутствует дома. Напомним, 17 мая стало известно, что 36-летний житель Серова решил совершить поджог двухэтажного дома в прямом эфире из мести товарищу. Он начал трансляцию и заявил зрителям, что устроит пожар. «Пусть все горят»: мужчина из мести поджог дом в Серове во время прямого эфира

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