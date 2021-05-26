Повреждено 60% тела: пироманка подожгла своего знакомого в центре Екатеринбурга

Повреждено 60% тела: пироманка подожгла своего знакомого в центре Екатеринбурга
Повреждено 60% тела: пироманка подожгла своего знакомого в центре Екатеринбурга
Сегодня, 21:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
23-летний молодой человек получил 60% ожогов тела из-за того, что знакомая облила его воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга.

Инцидент произошел 21 мая рядом с домом по адресу Луначарского, 185. Предварительная информация гласит, что компания из трех человек выпивала спиртные напитки на улице. Вдруг 33-летняя женщина облила своего товарища «морилкой» и подожгла. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогами второй степени. Он получил термический ожог тела и лица, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что другой участник происходящего не смог объяснить мотивов женщины, поскольку был пьян. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о попытке убийства. На данный момент полиция не смогла найти подозреваемую, так как она отсутствует дома.

Напомним, 17 мая стало известно, что 36-летний житель Серова решил совершить поджог двухэтажного дома в прямом эфире из мести товарищу. Он начал трансляцию и заявил зрителям, что устроит пожар.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
убийствопокушениеподжогЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы