Пожар оставил без жилья свердловскую семью с ребенком-инвалидом

Пожар, сделавший семью полицейских с двумя детьми бездомными, произошел утром 16 мая в селе Бараба под Богдановичем.
Дым, идущий со стороны огорода, заметил глава семьи, но сначала подумал, что это соседи жарят шашлыки. Когда он вышел из дома, то увидел, что горит постройка на участке.
Может, из-за жары загорелась торфяная труха или стекляшка в земле сработала как линза. Очаг был небольшой, я взял шланг для полива, открыл воду. Давления не было, и вода полилась тоненькой струйкой. Ветер дунул, постройки махом вспыхнули, я понял, что ничего не смогу сделать, рассказал полицейский Е1.
Мужчина лишь успел вынести из дома документы перед тем, как дом сложился на глазах у него и соседей, поспешивших на помощь. Вместе с единственным жильем сгорел и автомобиль «Волга».
Сейчас погорельцев приютили соседи. Семье пообещали помочь с древесиной для строительства нового дома в местной администрации.
Единственное, что утешает сейчас свердловчан, что в пожаре никто не пострадал.
Напомним, без единственного жилья остались четыре семьи из-за пожара в садах в Екатеринбурге, который случился 15 мая. В настоящий момент семьи живут у друзей и родственников.