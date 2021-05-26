Пожар оставил без жилья свердловскую семью с ребенком-инвалидом

Может, из-за жары загорелась торфяная труха или стекляшка в земле сработала как линза. Очаг был небольшой, я взял шланг для полива, открыл воду. Давления не было, и вода полилась тоненькой струйкой. Ветер дунул, постройки махом вспыхнули, я понял, что ничего не смогу сделать, рассказал полицейский Е1.