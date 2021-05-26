Пьяная компания подозревается в избиении до смерти прохожего в Екатеринбурге

Пьяная компания подозревается в избиении до смерти прохожего в Екатеринбурге
Пьяная компания подозревается в избиении до смерти прохожего в Екатеринбурге
Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пьяная компания в составе четверых молодых людей подозревается в избиении до смерти 29-летнего прохожего в Екатеринбурге. Погибший оказался уроженцем Новой Ляли.

Инцидент произошел рано утром 22 мая на улице Мира в Екатеринбурге. Компания парней, находившихся в состоянии алкогольного опьянения напала на прохожего и нанесла ему множественные телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Как выяснили полицейские, прибывшие на место, погибший — уроженец Новой Ляли 29 лет. В скором времени были задержаны и его обидчики — молодые люди в возрасте 20 — 22 лет.

В настоящее время троим задержанным уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в региональном СКР.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в начале мая трое неизвестных молодых людей нападали и избивали прохожих в центре Екатеринбурга. В УМВД России по Екатеринбургу проверяют информацию о нападениях и устанавливают личности хулиганов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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