Пьяная компания подозревается в избиении до смерти прохожего в Екатеринбурге

Инцидент произошел рано утром 22 мая на улице Мира в Екатеринбурге. Компания парней, находившихся в состоянии алкогольного опьянения напала на прохожего и нанесла ему множественные телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.