Самосвал уронил столб на крышу жилого дома в Свердловской области

Самосвал уронил столб на крышу жилого дома в Свердловской области
Самосвал уронил столб на крышу жилого дома в Свердловской области
Сегодня, 13:58ПроисшествияФото: Е1.RU
Водитель самосвала съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач, от чего деревянный столб упал на крышу частного жилого дома.

Инцидент произошел на улице Чернышевского в Ревде утром в среду 26 мая.

В результате падения столба на частный жилой дом, оказалась повреждена крыша здания. Удар пришелся на нижнюю часть кровли из шифера.

Как пояснил прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель грузовика, он заплутал в частном секторе из-за навигатора. На этом участке дороги движение грузового транспорта запрещено.

При подъеме в гору на пониженной передаче самосвал заглох, а его тормозная система заблокировалась. В результате автомобиль скатился в сторону жилого дома, рассказали в областной Госавтоинспекции Е1.

В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, утром 29 апреля экскаватор не смог пройти по габаритам и в итоге повредил мост под Екатеринбургом. Из-за аварии на оживленном участке дороге образовалась пробка.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеобществоРевдажилой домгрузовикстолб
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы