Самосвал уронил столб на крышу жилого дома в Свердловской области

Водитель самосвала съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач, от чего деревянный столб упал на крышу частного жилого дома.

Инцидент произошел на улице Чернышевского в Ревде утром в среду 26 мая. В результате падения столба на частный жилой дом, оказалась повреждена крыша здания. Удар пришелся на нижнюю часть кровли из шифера. Как пояснил прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель грузовика, он заплутал в частном секторе из-за навигатора. На этом участке дороги движение грузового транспорта запрещено. При подъеме в гору на пониженной передаче самосвал заглох, а его тормозная система заблокировалась. В результате автомобиль скатился в сторону жилого дома, рассказали в областной Госавтоинспекции Е1. В результате аварии никто не пострадал. Напомним, утром 29 апреля экскаватор не смог пройти по габаритам и в итоге повредил мост под Екатеринбургом. Из-за аварии на оживленном участке дороге образовалась пробка. Экскаватор повредил мост под Екатеринбургом

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