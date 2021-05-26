Школьник чуть не угодил под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле (видео)

Школьник чуть не угодил под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле (видео)
Школьник чуть не угодил под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле (видео)
Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Школьник, спеша на занятия, поленился дойти до пешеходного перехода и выскочил на дорогу прямо перед автомобилем. Водитель, уходя от столкновения, едва не врезался в столб.

Инцидент, попавший на записи регистратора, произошел утром 26 мая на улице Проезжая в Нижнем Тагиле.

На кадрах, которые прислал в редакцию TagilCity.ru читатель, видно, как мальчик со школьным рюкзаком за плечами и сменкой в руках неожиданно выбегает на дорогу прямо перед иномаркой. Водителю, чтобы избежать столкновения с юным пешеходом, пришлось вывернуть руль вправо и уйти на обочину. При маневре автомобиль чуть не врезался в столб.

Видео:tagilcity.ru

Напомним, 25 мая 76-летний водитель, управляя автомобилем Renault, сбил подростка и скрылся с места происшествия на Вагонке в Нижнем Тагиле. В результате ДТП 14-летняя девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами спины и левой голени.

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