Снаряд от авиапушки обнаружил в своей квартире екатеринбуржец, когда приступил к капитальному ремонту жилища.

Боеприпас житель столицы Среднего Урала нашел под дверью собственной квартиры на улице Пионеров, когда снимал старые дверные наличники, сообщает «МК-Урал». Позже выяснилось, что предмет, похожий на большой патрон, это бронебойно-зажигательный снаряд. Такие используют для стрельбы из авиационных автоматических пушек. За пояснениями стражи правопорядка обратились к прежней хозяйке квартиры. Пожилая женщина рассказала, что такой «сувенир» привез из армии ее покойный супруг. В итоге полицейские не стали возбуждать уголовное дело по данному факту в связи со смертью мужчины, хранившего дома опасный боеприпас. Напомним, в середине апреля граната обнаружена в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. На место происшествия выезжала группа разминирования нижнетагильского ОМОН. Граната обнаружена в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле

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