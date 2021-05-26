Снаряд от авиапушки обнаружил в своей квартире екатеринбуржец

Боеприпас житель столицы Среднего Урала нашел под дверью собственной квартиры на улице Пионеров, когда снимал старые дверные наличники, сообщает «МК-Урал».
Позже выяснилось, что предмет, похожий на большой патрон, это бронебойно-зажигательный снаряд. Такие используют для стрельбы из авиационных автоматических пушек.
За пояснениями стражи правопорядка обратились к прежней хозяйке квартиры. Пожилая женщина рассказала, что такой «сувенир» привез из армии ее покойный супруг.
В итоге полицейские не стали возбуждать уголовное дело по данному факту в связи со смертью мужчины, хранившего дома опасный боеприпас.
Напомним, в середине апреля граната обнаружена в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. На место происшествия выезжала группа разминирования нижнетагильского ОМОН.