В изнасиловании школьницы на видео подозреваются девочки-подростки в Барнауле

Инцидент произошел 23 мая. Старшей из подозреваемых 14 лет, пишет канал Unusual Crimes Barnaul. Сначала девочки привели пострадавшую в заброшенный дом, где избили и изнасиловали пластиковой бутылкой. Процесс несовершеннолетние записывали на видео, после чего отправили его матери потерпевшей. У старшей из девочек уже были приводы в полицию, сообщает источник «Комсомольской правды».