В изнасиловании школьницы на видео подозреваются девочки-подростки в Барнауле

Инцидент произошел 23 мая. Старшей из подозреваемых 14 лет, пишет канал Unusual Crimes Barnaul. Сначала девочки привели пострадавшую в заброшенный дом, где избили и изнасиловали пластиковой бутылкой. Процесс несовершеннолетние записывали на видео, после чего отправили его матери потерпевшей. У старшей из девочек уже были приводы в полицию, сообщает источник «Комсомольской правды».
Женщина пошла в отдел полиции по Октябрьскому району и написала заявление. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Отмечается, что теперь с пострадавшей работает инспекторы по делам несовершеннолетних. Также в школе была организована проверка.
Напомним, 23 апреля четверо мальчиков от 12 до 13 лет заманили 9-летнюю девочку в лесной массив в Краснотурьинске, где один из школьников ее изнасиловал. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу.