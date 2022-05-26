Альпинистка сорвалась со скал и разбилась в Каменске-Уральском

Инцидент со смертельным исходом произошел 25 мая у реки Исеть. Местная жительница 1976 года рождения с компаньонами покоряла расположенные там скалы. Во время восхождения она повалилась с большой высоты.
Товарищи женщины тут же вызвали полицию и «скорую». Прибывшая медицинская бригада зафиксировала летальный исход. От тяжелых повреждений женщина скончалась на месте, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Причины произошедшего пока доподлинно не выяснены. По предварительным данным, трагедия случилась из-за неисправности карабина.
Для установления причин, повлекших гибель женщины, изъято ее снаряжение, опрошены очевидцы, обследовано место фатального падения, сообщает следственный отдел по городу Каменск-Уральский СК России.