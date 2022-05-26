Брат погибшей в Каменске-Уральском альпинистки поделился подробностям трагедии

Имя разбившейся девушки - Елена Комарова. Ей было 43 года. Она работала инженером на предприятии «Уралпромкабель». У Елены - двое сыновей, теперь оставшиеся сиротами, так как их отец рано ушел из жизни после тяжелой болезни.
У погибшей было несколько хобби. Скалолазанием она увлеклась много лет назад. В 2020-м Елена уже серьезно пострадала во время занятий этим экстремальным спортом. Однако, оправившись от травм, она вернулась к любимому делу.
Завершившаяся фатальной трагедией вчерашняя тренировка проходила внепланово, не по расписанию. Инструктор подверг риску всю группу, так как назначил занятие, несмотря на неудовлетворительные погодные условия, о которых предупредило МЧС.
Вероятно, карабин, с помощью которого Елена удерживалась на скале, пришел в неисправность, что и привело к беде, однако следствие рассматривает разные версии, рассказ брат погибшей альпинистки Петр E1.