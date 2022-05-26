Девочка из Перми через TikTok рассказала об отчиме-насильнике

Девочка из Перми через TikTok рассказала об отчиме-насильнике
Девочка из Перми через TikTok рассказала об отчиме-насильнике
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина, несколько лет насиловавший собственную маленькую падчерицу, арестован в Перми.

Злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение четырех лет. Первый раз педофил поглумился над девочкой, когда ей было всего семь лет.

Запуганная девочка напрямую не говорила о происходящем окружающим. Сигнал SOS она направила в виде специального жеста через соцсеть Tik-Tok. Ее подруга уловила неладное и сообщила взрослым.

Прежде обвиняемый не привлекался к ответственности за подобные преступления, однако у него есть судимость за иные правонарушения. Теперь извращенцу грозит до двадцати лет колонии строгого режима, сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области.

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