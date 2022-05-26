Двое рабочих погибли после падения с высоты на стройплощадке в Екатеринбурге

Двое рабочих погибли после падения с высоты на стройплощадке в Екатеринбурге
Двое рабочих погибли после падения с высоты на стройплощадке в Екатеринбурге
Сегодня, 15:17ПроисшествияФото: 1MI
Двое рабочих погибли на строительной площадке в Екатеринбурге. Они упали с высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел на улице Московская. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также проводится опрос очевидцев и проверяются представители застройщика.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что личности погибших уже установлены. Ими оказались мужчины 1995 и 1989 годов рождения. Они были гражданами одной из среднеазиатских республик.

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