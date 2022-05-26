Грузовик провалился под асфальт в Асбесте

Грузовик провалился под асфальт в Асбесте
Грузовик провалился под асфальт в Асбесте
Сегодня, 09:46ПроисшествияФото: "Автоклуб Аго"
Грузовик, пытаясь выбраться из ямы на ул. Ленина в Асбесте, провалился еще глубже.

В Асбесте произошло ЧП с грузовиком. Он провалился под асфальт. Пытаясь выбраться из дорожной ямы, он упал еще глубже. Такое действо наблюдалось на улице Ленина, 12. Происшествие видели очевидцы, которые сообщили об этом паблику «АвтоКлуб АГО».

Также жители сообщили, что грузовик получилось вытащить только трактором. Очевидцы считают, что грузовое авто могло повредить трубопровод, потому что из ямы начала выходить вода.

Напомним, в октябре прошлого года на ул. Индустриальной в Екатеринбурге автомобиль «Ягуар» провалился в огромную яму на перекрестке Радищева — Шейнкмана. Доставать его пришлось при помощи манипулятора.

Сюжеты:
Новости УрФО
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