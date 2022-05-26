Грузовик провалился под асфальт в Асбесте

В Асбесте произошло ЧП с грузовиком. Он провалился под асфальт. Пытаясь выбраться из дорожной ямы, он упал еще глубже. Такое действо наблюдалось на улице Ленина, 12. Происшествие видели очевидцы, которые сообщили об этом паблику «АвтоКлуб АГО».