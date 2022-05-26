Nissan Skyline врезался в автобус в Екатеринбурге

Водитель Nissan имеет опыт вождения четыре года, в течение которых 25 раз был оштрафован за нарушение ПДД. А шофер автобуса получил права 20 лет назад и до сих пор ни разу не был замечен в нарушениях на дороге, отметили в екатерибургском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург».