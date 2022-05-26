По подозрению в коррупции взят под стражу свердловский депутат

По подозрению в коррупции взят под стражу свердловский депутат
По подозрению в коррупции взят под стражу свердловский депутат
Сегодня, 21:26ПроисшествияФото: 1MI
Депутата Рустама Низамова арестовали в Красноуфимском районе Свердловской области. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки.

Велика вероятность того, что на противоправное деяние Низамова указал его коллега по депутатскому корпусе Андрей Мерзляков, ранее задержанный за крупную взятку, начав содействовать следствию, сообщает URA.RU, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Судя по всему, Низамов выполнял роль передаточного звена меж Мерзляковым и подкупавшими его предпринимателями, говорит источник. Когда именно Низамов был задержан, пока не известно. Но на думское заседание 26 мая он уже не пришел.

По имеющей информации, Рустам Низамов станет фигурантом дела о посредничестве в коррупции. Ему угрожает до десяти лет колонии и большой штраф.

Сюжеты:
Новости УрФО
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