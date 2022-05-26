Стала известна дата обжалования приговора по делу экс-начальника ГИБДД Тагила Чернова

Напомним, 14 февраля Тагилстроевский райсуд приговорил Анатолия Чернова к двум годам колонии-поселения, а троих его подчиненных — Сергея Петухова, Константина Бабушкина и Дениса Холстинина — к 10 и 9 месяцам соответственно. Бывшим правоохранителям запрещено занимать посты в силовых структурах на срок до двух лет. Бывшего главу ГИБДД и троих его подчиненных обвиняли в превышении должностных полномочий — правоохранители не стали привлекать за пьяную езду сына тагильского чиновника.