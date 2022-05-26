Стала известна дата обжалования приговора по делу экс-начальника ГИБДД Тагила Чернова

Стала известна дата обжалования приговора по делу экс-начальника ГИБДД Тагила Чернова
Стала известна дата обжалования приговора по делу экс-начальника ГИБДД Тагила Чернова
Сегодня, 16:31ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Свердловский областной суд рассмотрит материалы апелляции по делу бывшего начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова 27 мая.

Заявления на обжалование приговора бывший глава госавтоинспекции Нижнего Тагила Анатолий Чернов и трое его подчиненных подали еще 27 апреля. Спустя месяц апелляция по делу будет рассмотрена, сообщается на сайте Свердловского областного суда.

Напомним, 14 февраля Тагилстроевский райсуд приговорил Анатолия Чернова к двум годам колонии-поселения, а троих его подчиненных — Сергея Петухова, Константина Бабушкина и Дениса Холстинина — к 10 и 9 месяцам соответственно. Бывшим правоохранителям запрещено занимать посты в силовых структурах на срок до двух лет. Бывшего главу ГИБДД и троих его подчиненных обвиняли в превышении должностных полномочий — правоохранители не стали привлекать за пьяную езду сына тагильского чиновника.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ГИБДДАнатолий Черновтагил#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы