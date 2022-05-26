Водитель погиб при столкновении двух грузовиков на уральской трассе

Водитель погиб при столкновении двух грузовиков на уральской трассе
Водитель погиб при столкновении двух грузовиков на уральской трассе
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: ГИБДД свердловской области
В ночь на 26 мая на трассе «Камышлов - Сухой Лог» скончался виновник ДТП.

Водитель грузовика погиб на трассе «Камышлов - Сухой Лог» в ночь с 25 на 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Предварительно известно, что 28-летний водитель грузовика ехал по криволинейному участку дороги. Не справившись с управлением, он оказался на встречке, где врезался в другой грузовик с прицепом.

В итоге виновник ДТП спустя 1,5 часа скончался в реанимации. Он ехал в село Филатовское, чтобы разгрузить там металлоконструкции для теплиц. Обратно он возвращался также груженый металлоконструкциями и поликарбонатом.

За рулем второго грузовика находился 52-летний житель Оренбургской области. Он вез цемент из Сухого Лога в Тюмень.

В настоящий момент все обстоятельства происшествия выясняются.

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