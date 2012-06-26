Преступники, вооруженные обрезом, ограбили ломбард на Вагонке

Одна из продавщиц успела нажать тревожную кнопку, но преступники действовали настолько оперативно, что прибывшие через 5 минут сотрудники ЧОП не смогли задержать грабителей. За несколько минут до их прибытия преступники сложили все украшения в сумку и выбежали из ломбарда. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, на улице налетчики сняли маски и сев в автомобиль, уехали.

Гарнизон нижнетагильской полиции был поднят по тревоге, но даже план перехват не поспособствовал задержанию вооруженных преступников. Сейчас их ищут. Начальник нижнетагильского управления МВД Алексей Умывалкин обратился к жителям Вагонки за помощью в поисках преступников. Наверняка, кто-то из прохожих видел двух мужчин снимающих маски и садящихся в автомобиль. За достоверную информацию Алексей Умывалкин обещал денежное вознаграждение.