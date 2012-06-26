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Преступники, вооруженные обрезом, ограбили ломбард на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Преступники, вооруженные обрезом, ограбили ломбард на Вагонке

26 июня 2012, 17:43ПроисшествияВалерия Лошкарева
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