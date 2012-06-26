Преступники, вооруженные обрезом, ограбили ломбард на Вагонке
В три часа дня в ювелирную лавку на Ленинградском проспекте ворвались двое неизвестных и, угрожая обрезом охотничьего ружья, обезвредили охранника.
Одна из продавщиц успела нажать тревожную кнопку, но преступники действовали настолько оперативно, что прибывшие через 5 минут сотрудники ЧОП не смогли задержать грабителей. За несколько минут до их прибытия преступники сложили все украшения в сумку и выбежали из ломбарда. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, на улице налетчики сняли маски и сев в автомобиль, уехали.
Гарнизон нижнетагильской полиции был поднят по тревоге, но даже план перехват не поспособствовал задержанию вооруженных преступников. Сейчас их ищут. Начальник нижнетагильского управления МВД Алексей Умывалкин обратился к жителям Вагонки за помощью в поисках преступников. Наверняка, кто-то из прохожих видел двух мужчин снимающих маски и садящихся в автомобиль. За достоверную информацию Алексей Умывалкин обещал денежное вознаграждение.
Это уже не первое подобное ограбление в Нижнем Тагиле за последнее время. Орудует ли в городе банда налетчиков? Или грабить с обрезом в руках сейчас – тренд?