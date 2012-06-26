Сбитый пешеход сейчас в коме – разыскиваются очевидцы происшествия
26 июня 2012, 10:27Происшествия
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Отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» сообщает информацию о случившемся в прошлую пятницу ДТП, в котором был сбит пешеход. Мужчина сейчас находится в состоянии комы, и никакие данные о нем неизвестны. Именно с целью узнать информацию о пострадавшем, разыскиваются очевидцы происшествия.
Авария произошлав утренние часы около дома №58 по улице Красногвардейская. Водитель двигался состороны улицы Садоводов в сторону Кулибина. В результате ДТП пешеход получилсерьезные травмы, водитель вызвал скорую помощь, и пострадавший был доставлен вбольницу.
Если кто-либо стал очевидцем аварии 22 июня в 10:20 наКрасногвардейской, просьба обратиться по адресу Нижний Тагил, пр. Мира 57акабинет №13 или по телефону 97-65-86. Также разыскиваются родственники этого мужчины.
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