Сбитый пешеход сейчас в коме – разыскиваются очевидцы происшествия

Авария произошлав утренние часы около дома №58 по улице Красногвардейская. Водитель двигался состороны улицы Садоводов в сторону Кулибина. В результате ДТП пешеход получилсерьезные травмы, водитель вызвал скорую помощь, и пострадавший был доставлен вбольницу.

Если кто-либо стал очевидцем аварии 22 июня в 10:20 наКрасногвардейской, просьба обратиться по адресу Нижний Тагил, пр. Мира 57акабинет №13 или по телефону 97-65-86. Также разыскиваются родственники этого мужчины.