В Нижнем Тагиле по-прежнему разыскиваются очевидцы аварии и родственники пострадавшего

Пресс-службаГИБДД Нижнего Тагила сообщает приметы мужчины: на вид 60-65 лет,среднего роста, среднего телосложения, волосы седые, прическа ежик, одет в черныйпиджак, голубую рубашку, спортивные темно-синие штаны.Информацию можно сообщать по адресу Нижний Тагил, пр. Мира 57а кабинет №13 или по телефону 97-65-86.