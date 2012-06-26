В Нижнем Тагиле по-прежнему разыскиваются очевидцы аварии и родственники пострадавшего
26 июня 2012, 17:05Происшествия
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Сегодня TagilCity.ru сообщил о случившейся аварии на Красногвардейской, в результате которой был сбит и сильно пострадал пешеход. Беда в том, что человек сейчас находится в состоянии комы в Центральной городской больнице №1. На данный момент о нем ничего не известно, поэтому в срочном порядке разыскиваются очевидцы аварии, которые могут предоставить какую-либо информацию о госпитализированном, а также его родственники.
Помимо 2-й стадии комы у мужчины закрытаячерепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа.
Пресс-службаГИБДД Нижнего Тагила сообщает приметы мужчины: на вид 60-65 лет,среднего роста, среднего телосложения, волосы седые, прическа ежик, одет в черныйпиджак, голубую рубашку, спортивные темно-синие штаны.Информацию можно сообщать по адресу Нижний Тагил, пр. Мира 57а кабинет №13 или по телефону 97-65-86.
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