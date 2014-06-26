ГИБДД области о резонансном ДТП в Нижнем Тагиле: права виновник никогда не получал (ФОТО, ВИДЕО)

Установлено, что 26-летний водитель Skoda Octavia, подъезжая к перекрестку, допустил касательное столкновение с грузовиком КамАЗ. После это неуправляемое чешское авто выбросило на автомобили, стоящие на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора — три Toyota, Kia, Ford и Mitsubishi.

Благодаря тому, что автомобиль виновника снижал скорость перед перекрестком, а остальные машины стояли, человеческих жертв и травм удалось избежать. Единственный пострадавший - это водитель первой из ударенных Toyota – мужчина 1962 года рождения, у него ушиб грудной клетки и ссадины коленей. Что до виновника аварии, он управлял автомобилем Skoda Octavia без прав, так как никогда их не получал. Тем не менее, за гражданином числятся три штрафа за нарушение ПДД, ни один из которых не оплачен.