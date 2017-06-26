21-летняя певица из Нижнего Тагила стала жертвой ДТП на Серовском тракте (ФОТО, ВИДЕО)
Установлена личность 21-летней девушки, погибшей в ДТП 25 июня на автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Ею оказалась вокалистка одной из творческих студий Городского дворца молодёжи.
Екатерина Н. скоро должна была закончить Торгово-экономический колледж, уже работала по специальности повара, совмещая учебу и профессиональную деятельность с вокально-эстрадным творчеством.
В группе «Норма» Екатерина занималась с 2013 года, то есть с момента её формирования. Принимала участие в городских вокальных конкурсах, была постоянной участницей фестиваля «Афганский ветер». Она была очень искренним и надёжным человеком. Её уход для квартета «Норма» станет невосполнимой утратой рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель группы «Норма» творческой студии «Робин Гуд» при Городском дворце молодежи - Платон Петров.
Фотография с личной страницы погибшей в социальной сети.
Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким Екатерины.
Видео: Вячеслав Широкалов, выступление Екатерины Н. на концерте в Городском дворце молодёжи, 31 мая, 2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru