21-летняя певица из Нижнего Тагила стала жертвой ДТП на Серовском тракте (ФОТО, ВИДЕО)

Екатерина Н. скоро должна была закончить Торгово-экономический колледж, уже работала по специальности повара, совмещая учебу и профессиональную деятельность с вокально-эстрадным творчеством.

В группе «Норма» Екатерина занималась с 2013 года, то есть с момента её формирования. Принимала участие в городских вокальных конкурсах, была постоянной участницей фестиваля «Афганский ветер». Она была очень искренним и надёжным человеком. Её уход для квартета «Норма» станет невосполнимой утратой рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель группы «Норма» творческой студии «Робин Гуд» при Городском дворце молодежи - Платон Петров.