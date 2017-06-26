Автоледи на Nissan Qashqai сбила пенсионерку на перекрестке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В 9 часов утра 24 июня женщина-водитель на белой иномарке сбила пожилую женщину. 78-летняя пенсионерка в это время переходила дорогу на перекрестке улиц Перова-Робкоров.

Водительский стаж автоледи - менее двух лет, поэтому в процессе выяснения обстоятельств ДТП женщина была привлечена к административной ответственности за отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель».

Пострадавшая пенсионерка в результате наезда получила травмы и была госпитализирована, об этом сообщает пресс-служба Отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила