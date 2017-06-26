Автоледи на Nissan Qashqai сбила пенсионерку на перекрестке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 июня 2017, 17:35Происшествия
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78-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила попала под колеса иномарки. За рулем Nissan Qashqai находилась 39-летняя женщина.
В 9 часов утра 24 июня женщина-водитель на белой иномарке сбила пожилую женщину. 78-летняя пенсионерка в это время переходила дорогу на перекрестке улиц Перова-Робкоров.
Водительский стаж автоледи - менее двух лет, поэтому в процессе выяснения обстоятельств ДТП женщина была привлечена к административной ответственности за отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель».
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Пострадавшая пенсионерка в результате наезда получила травмы и была госпитализирована, об этом сообщает пресс-служба Отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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