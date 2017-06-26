ДТП с участием пассажирских автобусов произошло под Нижним Тагилом
26 июня 2017, 07:50Происшествия
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В районе деревни Усть-Утка под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП: при столкновении двух пассажирских автобусов люди не пострадали.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария, произошла 25 июня в деревне Харенки, недалеко от Нижнего Тагила. Столкнулись два пассажирских автобуса, перевозившие людей, сообщил начальник отдела пропаганды ГИБДДД.
Для установления обстоятельств ДТП на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Количество пострадавших будет уточняться, сообщает URA.RU.
Водитель автобуса Паз-32050 1976 г. р. допустил наезд на стоящий микроавтобус ГАЗ-322132 под управлением мужчины 1953 г. р.
В результате аварии никто из 23 пассажиров не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. В микроавтобусе в момент ДТП находился один водитель, который направлялся на рыбалку.
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