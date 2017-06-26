Двое мужчин с помощью электрошокера ограбили 85-летнюю екатеринбурженку (ФОТО)

10 июня в полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что из ее дома по ул. Тагильская в Екатеринбурге неизвестные украли бытовую технику.

Как сообщает Rupolit, двое мужчин проникли в дом, когда 85-летняя хозяйка отсутствовала. Однако, в тот момент, когда они выносили украденное, пенсионерка вернулась домой. Один из мужчин ударил ее электрическим током, используя электрошокер.

Пострадавшая позвонила в полицию. В ходе ОРМ злоумышленников удалось задержать. Свою причастность к преступлению они не стали отрицать. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу