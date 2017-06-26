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Еще один школьник утонул в Свердловской области: тело утонувшего в Туринске мальчика водолазы ищут четвертый день
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще один школьник утонул в Свердловской области: тело утонувшего в Туринске мальчика водолазы ищут четвертый день

26 июня 2017, 07:05Происшествия
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