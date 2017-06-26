Еще один школьник утонул в Свердловской области: тело утонувшего в Туринске мальчика водолазы ищут четвертый день
26 июня 2017, 07:05Происшествия
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Четвертые сутки водолазы ищут тело утонувшего мальчика. Трагедия произошла в Туринском районе.
22 июня 9-летний Савелий с приятелем пошли отдыхать на речку. Мальчик нырнул в маленькую реку Сусадка, потом его понесло в место с более мощным течением. Оттуда выплыть он не смог, звал на помощь друга, Тот попытался помощь тонущему ребенку, но физически не смог этого сделать.
Силовики предполагают, что Савелия могло унести в реку Туру, в которую впадает Сусадка. Четвертый день водолазы ищут тело мальчика, но поиски осложняются прошедшими сильными дождями, рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
С начала лета этот случай – не первый, когда тонет ребенок. В Нижнем Тагиле на плотине утонула 14-летняя девочка: она запуталась в проволоке и не смогла выбраться из воды.
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