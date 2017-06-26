Найденный в лесу около Рефтинского водохранилища Дима Песков идет на поправку и скоро будет выписан из больницы
26 июня 2017, 13:15Происшествия
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Дима Песков, четыре дня блуждавший по лесу, быстро идет на поправку и на днях будет выписан из больницы Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, мальчика, пропавшего в лесу возле Рефтинского водохранилища, нашли на пятый день. Сейчас он лечится от ветрянки в инфекционном отделении детской больницы в Екатеринбурге.
Как выяснилось, еще до пропажи он заболел ветряной оспой. К моменту госпитализации мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Как объясняют врачи, его организм был сильно обезвожен, все эти дни он был голодным и обессилел. К тому же, все тело ребенка было искусано комарами и клещами.
В настоящее время мальчик самостоятельно кушает, спокойно спит, температура тела находится в норме. Скоро Дима окажется дома, вместе с родителями, сообщает Е1.RU.
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