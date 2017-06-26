Найденный в лесу около Рефтинского водохранилища Дима Песков идет на поправку и скоро будет выписан из больницы

Напомним, мальчика, пропавшего в лесу возле Рефтинского водохранилища, нашли на пятый день . Сейчас он лечится от ветрянки в инфекционном отделении детской больницы в Екатеринбурге.

Как выяснилось, еще до пропажи он заболел ветряной оспой. К моменту госпитализации мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Как объясняют врачи, его организм был сильно обезвожен, все эти дни он был голодным и обессилел. К тому же, все тело ребенка было искусано комарами и клещами.