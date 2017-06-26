Торговавший мототехникой интернет-мошенник задержан в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала сотрудники полиции задержали молодого человека 1996 года рождения. Он подозревается в мошенничестве. Для обмана людей он использовал интернет-сайты, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского отделения полковник Валерий Горелых.

В июле 2015 года, молодой человек создал сайт для продажи мототехники и запчастей к ней. После чего он переехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В северной столице он открыл торговлю, в ходе которой клиенты после полной оплаты получали товар. Однако в октябре 2016 гожа молодой предприниматель закрывает свой сайт и отказывается от выполнения заказов. После этого он вернулся домой в Екатеринбург.

Вернувшись домой, молодой человек создает еще один сайт по продаже мототехники и запчастей. Он оформлял заказы клиентов, получал от них полную оплату, но не отправлял им товары. В этот раз мошенник отвечал на звонки клиентов, заявляя, что товар в пути, после чего добавлял номера «жертв» в черный список.

Таким образом преступник похитил более 600 тыс. рублей. От его действий пострадали несколько сотен человек. Молодой человек признался в совершенных преступлениях. В данный момент он отпущен под подписку о невыезде. Все интернет-сайты, созданные мошенником, были заблокированы. Задержанному грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Полиция Екатеринбурга обращается к гражданам. Если вы пострадали подобным образом в любом из регионов России, то обращайтесь по телефонам 8 908 907 53 96, (343) 356-46-96, (343) 297-56-33 или набрав «02».

Фото: В.Н. Горелых